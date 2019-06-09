Q7 Porto’yu bekliyor

Abdullah Avcı'nın Oğuzhan, Caner ve Necip ile tek tek görüşmesi ve kendisine henüz telefon açmaması Ricardo Quaresma'nın canını sıkmıştı. Avcı'nın pas oyununa dayalı bir sistem kurmak istediği için Q7'nin gitmesine sorun çıkarmayacağı bildirildi. Portekizli oyuncunun Porto'ya dönüşü için maaşında önemli miktarda indirim yapacağı iddia edildi.



ÜÇ YILDIZLA YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da göndermeyi planlıyor.