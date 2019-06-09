Q7 Porto’yu bekliyor – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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’yu bekliyor

Q7 Porto’yu bekliyor

'nın Oğuzhan, Caner ve Necip ile tek tek görüşmesi ve kendisine henüz telefon açmaması 'nın canını sıkmıştı.

'nın Oğuzhan, Caner ve Necip ile tek tek görüşmesi ve kendisine henüz telefon açmaması 'nın canını sıkmıştı. Avcı'nın pas oyununa dayalı bir sistem kurmak istediği için 'nin gitmesine sorun çıkarmayacağı bildirildi. Portekizli oyuncunun 'ya dönüşü için maaşında önemli miktarda indirim yapacağı iddia edildi.

ÜÇ YILDIZLA YOLLAR AYRILIYOR
, sözleşmesi sona eren , ve ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da göndermeyi planlıyor.

  1. 9.6.2019
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