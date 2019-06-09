Abdullah Avcı'nın Oğuzhan, Caner ve Necip ile tek tek görüşmesi ve kendisine henüz telefon açmaması Ricardo Quaresma'nın canını sıkmıştı.
Abdullah Avcı'nın Oğuzhan, Caner ve Necip ile tek tek görüşmesi ve kendisine henüz telefon açmaması Ricardo Quaresma'nın canını sıkmıştı. Avcı'nın pas oyununa dayalı bir sistem kurmak istediği için Q7'nin gitmesine sorun çıkarmayacağı bildirildi. Portekizli oyuncunun Porto'ya dönüşü için maaşında önemli miktarda indirim yapacağı iddia edildi.
ÜÇ YILDIZLA YOLLAR AYRILIYOR
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimler arasında Roco, Larin ve Mirin'in yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu futbolcuları da göndermeyi planlıyor.
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Q7 Porto’yu bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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