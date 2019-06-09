Guti gidince transfer yattı – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Guti gidince transfer yattı

Guti gidince yattı

Guti gidince transfer yattı

Guti gitti, siyah-beyazlılar etmek istediği bazı oyuncular konusunda sorun yaşamaya başladı.

Guti gitti, siyah-beyazlılar etmek istediği bazı oyuncular konusunda sorun yaşamaya başladı. Bunlardan birisi Martin Odergaard diğeri ise Raul De Tomas. tarafından kiralanan oyuncuların menajerlerinin Beşiktaşlı yöneticilerin görüşme taleplerine olumlu yanıt vermedi.

SCHÜRRLE İÇİN RAKİP LAZİO
'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen , Lazio'nun gündemine girdi. Sezonu Fulham'da kiralık geçirdikten sonra 'a dönen Alman futbolcu, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Schürrle kariyeri boyunca 402 karşılaşmada 108 gol kaydetti, 47 asist yaptı.

  1. 9.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guti gidince transfer yattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN