Guti gidince transfer yattı
Guti gitti, siyah-beyazlılar transfer etmek istediği bazı oyuncular konusunda sorun yaşamaya başladı.
Guti gitti, siyah-beyazlılar transfer etmek istediği bazı oyuncular konusunda sorun yaşamaya başladı. Bunlardan birisi Martin Odergaard diğeri ise Raul De Tomas. Real Madrid tarafından kiralanan oyuncuların menajerlerinin Beşiktaşlı yöneticilerin görüşme taleplerine olumlu yanıt vermedi.
SCHÜRRLE İÇİN RAKİP LAZİO
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Andre Schürrle, Lazio'nun gündemine girdi. Sezonu Fulham'da kiralık geçirdikten sonra Borussia Dortmund'a dönen Alman futbolcu, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Schürrle kariyeri boyunca 402 karşılaşmada 108 gol kaydetti, 47 asist yaptı.
- 9.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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