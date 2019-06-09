Guti gidince transfer yattı

Guti gitti, siyah-beyazlılar transfer etmek istediği bazı oyuncular konusunda sorun yaşamaya başladı. Bunlardan birisi Martin Odergaard diğeri ise Raul De Tomas. Real Madrid tarafından kiralanan oyuncuların menajerlerinin Beşiktaşlı yöneticilerin görüşme taleplerine olumlu yanıt vermedi.



SCHÜRRLE İÇİN RAKİP LAZİO

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Andre Schürrle, Lazio'nun gündemine girdi. Sezonu Fulham'da kiralık geçirdikten sonra Borussia Dortmund'a dönen Alman futbolcu, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Schürrle kariyeri boyunca 402 karşılaşmada 108 gol kaydetti, 47 asist yaptı.