Fabricio hazır kıta – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Fabricio hazır kıta

Fabricio hazır kıta

'ta kaleci konusundaki belirsizlik sürüyor. Avcı yönetiminde başlayacak olan siyah beyazlılarda 'un durumunun belirsizliği devam ediyor.

'ta kaleci konusundaki belirsizlik sürüyor. Avcı yönetiminde başlayacak olan siyah beyazlılarda 'un durumunun belirsizliği devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Alman kalecinin ayrılma ihtimaline karşılık Fabri'yi hazırda bekletiyor. İspanyol kalecinin yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 9.6.2019
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