Fabricio hazır kıta
Beşiktaş'ta kaleci konusundaki belirsizlik sürüyor. Avcı yönetiminde yeni sezona başlayacak olan siyah beyazlılarda Loris Karius'un durumunun belirsizliği devam ediyor.
Beşiktaş'ta kaleci konusundaki belirsizlik sürüyor. Avcı yönetiminde yeni sezona başlayacak olan siyah beyazlılarda Loris Karius'un durumunun belirsizliği devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Alman kalecinin ayrılma ihtimaline karşılık Fabri'yi hazırda bekletiyor. İspanyol kalecinin yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 9.6.2019
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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