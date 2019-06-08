Ve Avcı resmen Kartal oluyor
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya resmi imzayı attırıyor.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya resmi imzayı attırıyor. Siyah-beyazlılar, A Milli takım'a giden Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile 3 senelik anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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