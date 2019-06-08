Ve Avcı resmen Kartal oluyor – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Ve Avcı resmen oluyor

Ve Avcı resmen Kartal oluyor

, yeni 'ya resmi imzayı attırıyor.

, yeni 'ya resmi imzayı attırıyor. Siyah-beyazlılar, A Milli takım'a giden 'in ardından Abdullah Avcı ile 3 senelik anlaşmaya vardı. Kara , Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı 'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.

  1. 8.6.2019
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