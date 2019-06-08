Ve Avcı resmen Kartal oluyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya resmi imzayı attırıyor. Siyah-beyazlılar, A Milli takım'a giden Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile 3 senelik anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.