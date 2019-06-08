Quaresma halen ‘haber’ bekliyor

Beşiktaş'a geldikten sonra Oğuzhan ve Caner ile bir görüşme yaparak yeni sezonda onlardan büyük beklentileri olduğunu ifade eden Abdullah Avcı'dan telefon bekleyen bir diğer ismin de Quaresma olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Portekizli yıldızın, Avcı'nın kendisini arayarak aynı desteği göstermesini beklediği ifade edildi.