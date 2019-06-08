Quaresma halen ‘haber’ bekliyor
Beşiktaş'a geldikten sonra Oğuzhan ve Caner ile bir görüşme yaparak yeni sezonda onlardan büyük beklentileri olduğunu ifade eden Abdullah Avcı'dan telefon bekleyen bir diğer ismin de Quaresma olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a geldikten sonra Oğuzhan ve Caner ile bir görüşme yaparak yeni sezonda onlardan büyük beklentileri olduğunu ifade eden Abdullah Avcı'dan telefon bekleyen bir diğer ismin de Quaresma olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Portekizli yıldızın, Avcı'nın kendisini arayarak aynı desteği göstermesini beklediği ifade edildi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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