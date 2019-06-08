Quaresma halen ‘haber’ bekliyor – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Quaresma halen ‘haber’ bekliyor

Quaresma halen ‘haber’ bekliyor

'a geldikten sonra Oğuzhan ve Caner ile bir görüşme yaparak onlardan büyük beklentileri olduğunu ifade eden 'dan telefon bekleyen bir diğer ismin de Quaresma olduğu öğrenildi.

'a geldikten sonra Oğuzhan ve Caner ile bir görüşme yaparak onlardan büyük beklentileri olduğunu ifade eden 'dan telefon bekleyen bir diğer ismin de Quaresma olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Portekizli yıldızın, Avcı'nın kendisini arayarak aynı desteği göstermesini beklediği ifade edildi.

  1. 8.6.2019
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