Lokman Gör: İnşallah Beşiktaş’a giderim – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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: İnşallah ’a giderim

Lokman Gör: İnşallah Beşiktaş’a giderim

'ın gündeminde olan forması giyen , Radyospor'da yayınlanan programına bağlanarak 'ın sorularını yanıtladı

'ın gündeminde olan forması giyen , Radyospor'da yayınlanan programına bağlanarak 'ın sorularını yanıtladı. Lokman, "Erzurumspor'la sözleşmem devam ediyor. Transfer edilmek, istenmek güzel bir şey. Bizim Avrupa'daki insanlardan eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Beşiktaş forması giyerim. Büyük takımda kalıcı olabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum" diye konuştu.

  1. 8.6.2019
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