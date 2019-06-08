Lokman Gör: İnşallah Beşiktaş’a giderim
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Lokman, "Erzurumspor'la sözleşmem devam ediyor. Transfer edilmek, istenmek güzel bir şey. Bizim Avrupa'daki insanlardan eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Beşiktaş forması giyerim. Büyük takımda kalıcı olabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum" diye konuştu.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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