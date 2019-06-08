Lazovic kapışması – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lazovic kapışması

Lazovic kapışması

Lazovic kapışması

Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu için ’ın ardından ’ın eski hocası ’un takımı Udinese de devrede.

'ın listesinin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri olan 'in taliplileri artıyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın Darko Lazovic transferiyle resmen ilgilendiğini yazarken, Udinese'yi çalıştıran Igor 'un da bu transferde siyah-beyazlılara rakip olduğu ifade edildi. basınından Calciomercato'nun haberine göre Udinese teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın ilgilendiği Lazovic'in transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı. Beşiktaş yönetimi de bonservisi elinde olan Lazovic için önümüzdeki günlerde Sırp oyuncunun menajeri ile bir araya gelerek işi daha fazla uzatmadan bitirmek istiyor. Kariyerine Borac Cacak takımında başlayan Darko Lazovic, 2009 yılında Kızılyıldız'da ardından 2015'te de Genoa'da forma giydi. Darko Lazovic, İtalya Ligi'nde geçen sezon 33 resmi maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lazovic kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN