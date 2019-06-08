Kaan Kalafat parlıyor
Beşiktaş altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, Macaristan Milli Takımı'nda adeta yıldızlaştı.
Beşiktaş altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu Almos Kaan Kalafat, Macaristan Milli Takımı'nda adeta yıldızlaştı. Macaristan Milli Takımı'nda 3 maçta 3 gol kaydeden Almos Kaan Kalafat, aynı zamanda Beşiktaş altyapısında oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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