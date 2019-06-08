Kaan Kalafat parlıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kaan Kalafat parlıyor

Kaan Kalafat parlıyor

Kaan Kalafat parlıyor

altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu , 'nda adeta yıldızlaştı.

altyapısında forma giyen 2001 doğumlu oyuncu , 'nda adeta yıldızlaştı. Macaristan Milli Takımı'nda 3 maçta 3 gol kaydeden Almos Kaan Kalafat, aynı zamanda Beşiktaş altyapısında oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan Kalafat parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN