İstanbul’da yaşayın – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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İstanbul’da yaşayın

yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor.

yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Alman file bekçisi ile özel bir görüşme yaparak, "Sevgilinle birlikte 'da yaşarsan sen de rahat edersin, bizler de" önerisini getirdi.

  1. 8.6.2019
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