İstanbul’da yaşayın

Beşiktaş yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Alman file bekçisi ile özel bir görüşme yaparak, "Sevgilinle birlikte İstanbul'da yaşarsan sen de rahat edersin, bizler de" önerisini getirdi.