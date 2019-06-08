Çalımbay’dan çifte kanca – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Çalımbay’dan çifte kanca

Çalımbay’dan çifte kanca

ile anlaşmaya varan , Başkan 'dan iki isim istedi; biri diğeri ise .

ile anlaşmaya varan , Başkan 'dan iki isim istedi; biri diğeri ise . Rıza Çalımbay bu iki isimle çalışmak istediğini Başkan'a iletirken, kendileri de kabul ederse kiralık hatta satın alma şartlarının konuşulması için yönetime rapor vereceğini anlattı. Başkan Orman, Lens'in gönderilmesine sıcak bakarken Necip konusuna ise olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

NECİP UYSAL BİZİMLE KALIYOR
kulübü, Necip Uysal'ın takımla birlikte kampa katılacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda net bir karar verilmemiştir. Kaptanlarımızdan Necip Uysal kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır" denildi.

  1. 8.6.2019
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