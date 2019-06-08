Çalımbay’dan çifte kanca

Yeniden Sivasspor ile anlaşmaya varan teknik direktör Rıza Çalımbay, Başkan Fikret Orman'dan iki isim istedi; biri Jeremain Lens diğeri ise Necip Uysal. Rıza Çalımbay bu iki isimle çalışmak istediğini Başkan'a iletirken, kendileri de kabul ederse kiralık hatta satın alma şartlarının konuşulması için yönetime rapor vereceğini anlattı. Başkan Orman, Lens'in gönderilmesine sıcak bakarken Necip konusuna ise olumlu yaklaşmadığı belirtildi.



NECİP UYSAL BİZİMLE KALIYOR

Beşiktaş kulübü, Necip Uysal'ın takımla birlikte kampa katılacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda net bir karar verilmemiştir. Kaptanlarımızdan Necip Uysal kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır" denildi.