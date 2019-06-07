Oğuzhan ve Caner kalıyor
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi. İlk olarak Oğuzhan Özyakup'a, "Bu takımın kaptanı sensin, sana güveniyorum" diyen Avcı'nın ardından Caner Erkin'le bir görüşme yaptığı bildirildi. Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta oynamasına rağmen milli takıma almadığı ve "Ülkenin en iyi sol beki Hasan Ali" dediği ortamda Abdullah Avcı; Caner'le bir görüşme yaptı. "Türkiye'nin tartışmasız en iyi sol beki sensin. Beraber çok önemli işler yapacağız" diyerek kalmasını istedi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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