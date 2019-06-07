Oğuzhan ve Caner kalıyor – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Oğuzhan ve Caner kalıyor

Oğuzhan ve Caner kalıyor

'ta etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi.

'ta etkisi kendisini göstermeye başladı. Öncelikle takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, onlara güvence verdi. İlk olarak 'a, "Bu takımın kaptanı sensin, sana güveniyorum" diyen Avcı'nın ardından 'le bir görüşme yaptığı bildirildi. 'in, Beşiktaş'ta oynamasına rağmen milli takıma almadığı ve "Ülkenin en iyi sol beki Hasan Ali" dediği ortamda Abdullah Avcı; Caner'le bir görüşme yaptı. "'nin tartışmasız en iyi sol beki sensin. Beraber çok önemli işler yapacağız" diyerek kalmasını istedi.

  1. 7.6.2019
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