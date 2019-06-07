Guti hoca oluyor

Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı İspanya La Liga 2 takımlarından Almeria olacak. Temmuz 2018'de göreve gelen Guti, bir süre önce istifa etmişti.