Guti hoca oluyor – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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hoca oluyor

Guti hoca oluyor

Son olarak 'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak 'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı 2 takımlarından Almeria olacak. Temmuz 2018'de göreve gelen Guti, bir süre önce istifa etmişti.

  1. 7.6.2019
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