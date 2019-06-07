Guti hoca oluyor
Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı İspanya La Liga 2 takımlarından Almeria olacak. Temmuz 2018'de göreve gelen Guti, bir süre önce istifa etmişti.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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