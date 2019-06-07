Forvete 1.92’lik kule – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Forvete 1.92’lik kule

Forvete 1.92’lik kule

’i takasta kullanmak isteyen , U20 ’nda Senegal formasını giyen 17 yaşındaki ’yi yakın takibe aldı.

bir yandan tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirmek isterken, diğer yandan da genç ve gelecek vadeden oyuncuları takibe aldı. Forvette ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, 'i göndererek onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek bir alternatif arıyor. Siyah beyazlılar bu çerçevede dikkatini Polanya'da yapılan U20 'na çevirdi ve Senegal 'nda ön plana çıkan Badji'yi izlemeye karar verdi. Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan 'nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor. Badji U20 takımında oynuyor ve henüz 17 yaşında. Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, 'ya 1, Gana'ya da 2 gol attı. Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah-beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor.

  1. 7.6.2019
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