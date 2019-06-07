Abdullah Avcı Beşiktaş'a pazartesi günü imza atacak
07 Haziran 2019, Cuma
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'ta dönemi resmen başlıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

Siyah-beyazlı kulüp, 10 Haziran Pazartesi günü Başkan 'ın katılımıyla tecrübeli teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, yeni teknik direktörüne imzayı attırıyor. 'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı 'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.

  1. 07.06.2019
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