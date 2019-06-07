Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor
Siyah-beyazlı kulüp, 10 Haziran Pazartesi günü Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, yeni teknik direktörüne imzayı attırıyor. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.
- 07.06.2019
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Hasan Ali West Ham’da
Toplam 1
Yorum
Yasin Aman Hasan Ali Valbuena.da gitti bir sen kaldın yürekten oynayan...
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Ben Arfa Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
Akıllı olun 35 yaşına kadar oynaması imkansız şimdi bile yürüyor.kosma yok.
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Rodallega’dan vazgeçtik
Toplam 1
Yorum
baksoy Şimdi RODELLEGA gelsin sözleşme yapalım desin ? Ünal hocayı hiç mi örnek almıyorsunuz ?
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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