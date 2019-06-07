Abdullah Avcı pazartesi imzalıyor – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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pazartesi imzalıyor

Abdullah Avcı pazartesi imzalıyor

teknik direktörlüğü görevine getirilen için imza töreninin pazartesi günü Ümraniye yapılmasına karar verildi.

teknik direktörlüğü görevine getirilen için imza töreninin pazartesi günü Ümraniye yapılmasına karar verildi. Basına açık yapılacak imza töreni sonrası, Abdullah Avcı aynı akşam siyahbeyazlı yöneticilerle tanışma yemeği yiyecek.

ARAS VE ROCO'YU KAMPTA İSTEMEDİ
Beşiktaş teknik direktörü Avcı, sezon öncesi kampında görmek istemediği isimleri belirledi. Buna göre tecrübeli teknik adam Roco ve Aras'ı kesinlikle kampta istemediğini yönetime iletti. Avcı'nın sezon öncesi hazırlık kampına götürmeyi düşündüğü gençlerin Alpay Çelebi, Ersin, Rıdvan Yılmaz, Muhayer, Orkan, Ege, Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan olduğu bildirildi.

  1. 7.6.2019
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