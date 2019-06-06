Yasin Sülün’e yeni görev var – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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’e yeni görev var

Yasin Sülün’e yeni görev var

'ta 'ın yanı sıra de 'nın ekibinde yer alacak.

'ta 'ın yanı sıra de 'nın ekibinde yer alacak. Altyapının ise 'e teslim edilmesi planlanıyor. U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün'ün, önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.

  1. 6.6.2019
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