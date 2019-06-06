Yasin Sülün’e yeni görev var
Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra Gökhan Keskin de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacak.
Beşiktaş'ta Şenol Fidan'ın yanı sıra Gökhan Keskin de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacak. Altyapının ise Yasin Sülün'e teslim edilmesi planlanıyor. U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün'ün, önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
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Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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