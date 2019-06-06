Nazım Sangare operasyonu – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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operasyonu

Nazım Sangare operasyonu

mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek.

mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek. Yönetim; sezona haftada sadece 1 kez idmana çıkabilen 34 yaşındaki 'le başlamak istemeyen Avcı'nın talebiyle harekete geçti. İlk hamle 'dan için yapıldı. Nazım için ekibinin istediği rakam masaya yatırıldı. İlk etapta ortaya çıkan 3 milyon Euro'luk rakam ise göz korkuttu.

  1. 6.6.2019
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