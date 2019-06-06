Nazım Sangare operasyonu
Teknik direktör Avcı mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek.
Teknik direktör Avcı mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi sağ bek. Yönetim; sezona haftada sadece 1 kez idmana çıkabilen 34 yaşındaki Gökhan Gönül'le başlamak istemeyen Avcı'nın talebiyle harekete geçti. İlk hamle Antalyaspor'dan Nazım Sangare için yapıldı. Nazım için Akdeniz ekibinin istediği rakam masaya yatırıldı. İlk etapta ortaya çıkan 3 milyon Euro'luk rakam ise göz korkuttu.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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