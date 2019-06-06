Kombine için satışlar başladı
Beşiktaş futbol takımının 2019-20 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu.
Beşiktaş futbol takımının 2019-20 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu. Vodafone Park'taki müsabakaları kapsayan kombine kartların genel satışının başladığı belirtildi. Vodafone Park Kombine Ofisi'nin ise 10 Haziran'dan itibaren hizmet vereceği kaydedildi. Kombinelerin fiyatları 1450 TL ile 5250 TL arasında değişiyor.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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