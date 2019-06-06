Kombine için satışlar başladı

Beşiktaş futbol takımının 2019-20 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu. Vodafone Park'taki müsabakaları kapsayan kombine kartların genel satışının başladığı belirtildi. Vodafone Park Kombine Ofisi'nin ise 10 Haziran'dan itibaren hizmet vereceği kaydedildi. Kombinelerin fiyatları 1450 TL ile 5250 TL arasında değişiyor.