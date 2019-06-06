Defansa genç takviye – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Defansa genç takviye

Defansa genç takviye

, Altınordu’nun 21 yaşındaki genç sağ beki ’yı bitiriyor ekibinin genç futbolcu için 1 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'ın, genç futbolcunun transferi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Altınordu, Barış için 1 milyon euro'luk bonservis bedeli isteyecek. 'nın da genç futbolcunun transferine sıcak baktığı ve kadroya katılmasını istediği ifade edildi. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Kerim Alıcı, 2016 yılında A Takıma yükseldi. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 29 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 6.6.2019
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