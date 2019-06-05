Gökhan Keskin Fares’i önerdi! – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Fares’i önerdi!

Gökhan Keskin Fares’i önerdi!

'ta scout ekibinin başına getirilen , resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu.

'ta scout ekibinin başına getirilen , resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu. Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Mohammed Fares ismi dikkat çekti. Hem sol bek, hem de sol açık oynayabilen Faslı oyuncunun SPAL'da kiralık olarak sezonu tamamlaması dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Hellas Verona'da.

  1. 5.6.2019
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