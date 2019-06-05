Gökhan Keskin Fares’i önerdi!
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin, resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu.
Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin, resmi olarak görev almadığı dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bir raporu yönetime sundu. Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Mohammed Fares ismi dikkat çekti. Hem sol bek, hem de sol açık oynayabilen Faslı oyuncunun SPAL'da kiralık olarak sezonu tamamlaması dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Hellas Verona'da.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
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Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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