Beşiktaşlı Medel’e 4 teklif – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaşlı ’e 4 teklif

Beşiktaşlı Medel’e 4 teklif

'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary için iddiaları ortaya atıldı.

'ta önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Gary için iddiaları ortaya atıldı. 31 yaşındaki Şilili yıldız için Arjantin, , ve 'dan transfer teklifleri yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüpte ödemelerini geç alması nedeniyle ayrılmak isteyen Medel'in tercihini sonrası vereceği belirtildi. Canalnet'te yer alan habere göre, Copa America sonrası Medel'in yeni durağı olabilir. Arjantin devi dışında Medel ile ilgilenen kulüpler arasında , Parma ve Gent'in de yer aldığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını şampiyona sonrası vereceği belirtildi.

KAGAWA İMKANSIZ
Beşiktaş İkinci Başkanı 'nın, Kagawa konusunda B.Do rtmund temsilcileriyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak görüşmede Alman ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon oyuncunun yeniden kiralanmasına imkan olmadığı öğrenildi. Dortmund'un Kagawa için satın alma opsiyonunu hayata geçirilebileceği iletildi.

KARIUS GERİ DÖNÜYOR!
'dan 2 seneliğine kiralan Loris Karius için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinin Pavlenka'yı transfer etmesi durumunda, Karius'un da 'e gidebileceği ifade edildi. İddiaya göre Liverpool, Pavlenka transferine karşı Werder Bremen'e Karius'u teklif edecek. Pavlenka anlaşmasının bir parçası olarak Karius'un ülkesine dönmesi konuşuluyor.

  1. 5.6.2019
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