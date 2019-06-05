Beşiktaş'a dünyaca ünlü futbolcu! Marek Hamsik... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor... Eğer uygun ortam sağlanırsa Marek Hamsik Türkiye'ye gelecek! İşte detaylar... Çin'in Dalian Yifang takımında forma giyen Marek Hamsik'in, Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. Siyah beyazlılar da olumlu geri dönüş yaptı ve girişimlere başladı.

Hürriyet'in ahberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, sponsor bulunması halinde Hamsik'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Yıldız futbolcu, 20 milyon euroya Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer olmuştu.

An itibariyle yıllık ücreti 9 milyon euro olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovan yıldız, daha sonra 20 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına satıldı.

MAREK HAMSIK KİMDİR?

Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987 tarihinde Çekoslovakya'nın Banska Bystrica kasabasında dünyaya gelmiştir.

Babası Richard, FC Dukla için oynayan profesyonel futbolcudur. Hamsik'in annesi bir hentbol oyuncusudur. Bir kız kardeşi vardır. Kardeşi de annesi gibi Hentbola devam etmiştir ancak, kariyerinden kalp problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştır. 13 yaşındayken Ham?ík Jupie Podlavice gençlik akademisine girdi. 2002 yılında Marek Slovan Bratislava ile yaptığı ilk sözleşmesini imzaladı.

Slovak oyuncu ismini asıl duyurduğu ve büyük başarılara imza attığı kulüp ise İtalya'nın köklü ekiplerinden olan Napoli.

Her ne kadar orta saha oyuncusu olmasına rağmen, genellikle merkezde görev almaktadır. Napoli'nin eski teknik direktörü Edie Rey, Marek Hamsik'in Lampard ve Gerard'ın bir karışımı olduğunu söyledi. Ve gerçekten, Slovak oyuncunun mükemmel bir pas yeteneği var ve topu da mükemmel bir şekilde kontrol etme yeteneğine sahiptir.

MANCHESTER UNITED TARAFTARI

Birkaç kişi dışında Hamsik'in gözlük kullandığını bilen yok. Marek yakını normalde göremiyor. Çeşitli olaylarda gözlük takıyor, ancak sahada gözlük takmadan yer alıyor. Futbolcu, İngiliz "Manchester United"hayranıdır. Bu takım için tezahürat bile yapmıştır.