Başkan’dan mesaj

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı paylaştı. Orman, "Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.