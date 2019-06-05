Başkan’dan mesaj – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Başkan’dan mesaj

Başkan’dan mesaj

Başkanı , için kutlama mesajı paylaştı.

Başkanı , için kutlama mesajı paylaştı. Orman, "Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

  1. 5.6.2019
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