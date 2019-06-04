Sezon planlaması bayram sonunda! – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Sezon planlaması bayram sonunda!

Sezon planlaması bayram sonunda!

'ne doğrudan grup aşamasından başlayacağı için sezon başı hazırlıklarında resmi maç oynamayacak olan siyah-beyazlı takımda, 'nın birkaç aşamadan oluşacak bir sezon planlaması yaptığı öğrenildi.

'ne doğrudan grup aşamasından başlayacağı için sezon başı hazırlıklarında resmi maç oynamayacak olan siyah-beyazlı takımda, 'nın birkaç aşamadan oluşacak bir sezon planlaması yaptığı öğrenildi. Başkan 'ın çok önem verdiği Uzakdoğu turuna da hesaplayan Avcı'nın, 'da yapılması düşünülen turnuvanın kesin tarihlerinin belli olmasını istediği ve diğer kamp programlarını buna göre yapacağı bildirildi. Avcı'nın 4-5 Temmuz'da başlatmayı düşündüğü sezon çalışmalarında ligin başlayacağı 16 Ağustos'a kadar geçecek 45 günde 7 veya 8 tane hazırlık maçı yapmayı istediği ifade edildi.

  1. 4.6.2019
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