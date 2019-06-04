Pektemek, 13 milyon euro demek! – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Pektemek, 13 milyon euro demek!

Pektemek, 13 milyon euro demek!

Pektemek, 13 milyon euro demek!

2011’den bu yana forması giyen ’in Beşiktaş’a maliyeti bu süreçte yaklaşık 85 milyon TL’yi buldu.

, 30 Haziran tarihi itibarıyla 'tan resmen ayrılıyor. Beşiktaş 2011-12 sezonunda 4 milyon euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'nin elinden kaptı Pektemek'i. 2011 sezonunda 2 milyon TL maaşla Beşiktaş'a başladı. Sözleşmesi 2014-15 sezonunda 2 milyon 750 bin TL'ye kadar yükseldi. 2011'de Beşiktaş'a imza attığında maaşı yaklaşık 860 bin euro idi. Sözleşmesinin bittiğinde ise maaşı 920 bin euro civarına çıktı. 4 sezonda sadece 16 gol atıp 7 asist yapmasına ve pek çok maçı sakatlığı yüzünden kaçırmasına rağmen Pektemek'in sözleşmesi 1.4 milyon euro'ya yükseltildi. Hiç forma giymediği 2016-17 sezonunda 1.5 milyon euro, 5'i 'nda 15 maçta forma giyip 1'i lig, 4'ü kupada 5 gol attığı 2017-18 sezonunda 1.6 milyon euro kazandı. Bu sezon ise 12 maçta 613 dakika forma giyip 5 gol atan Pektemek 1.7 milyon euro'yu cebine koydu. Toplamda 6.3 milyon euro kazandı. Pektemek, 2014 sezonundan bu yana , Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynadığı 44 maçta maç başına 10 bin euro'dan 440 bin euro daha kazandı. Mustafa Pektemek'in bonservis ve her yıl için aldığı paralar toplandığında Beşiktaş'a maliyeti yaklaşık 13 milyon euro'yu (85 milyon TL) buluyor.


  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pektemek, 13 milyon euro demek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN