Fransız Diame boşa çıktı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Fransız boşa çıktı

Fransız Diame boşa çıktı

, bonservisi elinde olan oyuncuları izlemeyi sürdürüyor. Beşiktaş scout ekibinin 'da oyuncu takibi gerçekleştirdiği öğrenildi.

, bonservisi elinde olan oyuncuları izlemeyi sürdürüyor. Beşiktaş scout ekibinin 'da oyuncu takibi gerçekleştirdiği öğrenildi. Newcastle forması giyen Mohammed ise Beşiktaş'ın gündemine geldi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Senegalli yıldız asıl olarak merkez orta sahada görev yapıyor.?

MEDEL: ALKOL ALMAM!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı , gençliğinin aksine daha sakin bir hayat sürdüğünü söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, zaman zaman "alkollü olduğu nedeniyle skandallara karıştığı" iddialarına, " almıyorum. 18-19 yaşımdan beri ağzıma sürmedim" cevabını verdi. Medel, 2007'de gece yarısı aracıyla duvara çarpmış ve polislerle tartışmıştı.

  1. 4.6.2019
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