Fransız Diame boşa çıktı
Beşiktaş, bonservisi elinde olan oyuncuları izlemeyi sürdürüyor. Beşiktaş scout ekibinin Fransa'da oyuncu takibi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Beşiktaş, bonservisi elinde olan oyuncuları izlemeyi sürdürüyor. Beşiktaş scout ekibinin Fransa'da oyuncu takibi gerçekleştirdiği öğrenildi. Newcastle forması giyen Mohammed Diame ise Beşiktaş'ın gündemine geldi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Senegalli yıldız asıl olarak merkez orta sahada görev yapıyor.?
MEDEL: ALKOL ALMAM!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel, gençliğinin aksine daha sakin bir hayat sürdüğünü söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, zaman zaman "alkollü olduğu nedeniyle skandallara karıştığı" iddialarına, "Alkol almıyorum. 18-19 yaşımdan beri ağzıma sürmedim" cevabını verdi. Medel, 2007'de gece yarısı aracıyla duvara çarpmış ve polislerle tartışmıştı.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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