Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan LASK Linz'e transfer olan 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda. Merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.