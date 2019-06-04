Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda

Doğan Erdoğan yolunda

Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda

, ilk transferini 'nın LASK Linz takımından Doğan Erdoğan ile yapmaya hazırlanıyor.

, ilk transferini 'dan yapmaya hazırlanıyor. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan LASK Linz'e olan 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda. Merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğan Erdoğan Beşiktaş yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN