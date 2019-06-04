Defansın soluna İranlı: Milad Mohammedi – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Defansın soluna İranlı:

Defansın soluna İranlı: Milad Mohammedi

Brezilyalı sol bek Adriano'nun 'ya olmasının neredeyse kesinleştiği ortamda 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Brezilyalı sol bek Adriano'nun 'ya olmasının neredeyse kesinleştiği ortamda 'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Rusya'nın Akhmat takımıyla sözleşmesi biten ile anlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağı gündeme getirildi.

MERAŞ KIYMETE BİNDİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol kanat için ilk tercihinin 'dan Umut Meraş ile İstanbulspor'dan Duhan Aksu olduğu, ama bonservis bedelleri yüzünden transferlerinin sıkıntıya alındığı iddia edildi. 23 yaşındaki Umut Meraş için 'ın da devreye girdiği ve büyük bir yarış yaşandığı kaydedildi.

  1. 4.6.2019
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