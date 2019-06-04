Defansın soluna İranlı: Milad Mohammedi
Brezilyalı sol bek Adriano'nun Sao Paulo'ya transfer olmasının neredeyse kesinleştiği ortamda İran'dan sürpriz bir iddia geldi.
Brezilyalı sol bek Adriano'nun Sao Paulo'ya transfer olmasının neredeyse kesinleştiği ortamda İran'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Rusya'nın Akhmat takımıyla sözleşmesi biten Milad Mohammedi ile anlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağı gündeme getirildi.
MERAŞ KIYMETE BİNDİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol kanat için ilk tercihinin Bursaspor'dan Umut Meraş ile İstanbulspor'dan Duhan Aksu olduğu, ama bonservis bedelleri yüzünden transferlerinin sıkıntıya alındığı iddia edildi. 23 yaşındaki Umut Meraş için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve büyük bir yarış yaşandığı kaydedildi.
- 4.6.2019
-
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
-
Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
-
Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Defansın soluna İranlı: Milad Mohammedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.