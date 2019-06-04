Defansın soluna İranlı: Milad Mohammedi

Brezilyalı sol bek Adriano'nun Sao Paulo'ya transfer olmasının neredeyse kesinleştiği ortamda İran'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Rusya'nın Akhmat takımıyla sözleşmesi biten Milad Mohammedi ile anlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağı gündeme getirildi.



MERAŞ KIYMETE BİNDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol kanat için ilk tercihinin Bursaspor'dan Umut Meraş ile İstanbulspor'dan Duhan Aksu olduğu, ama bonservis bedelleri yüzünden transferlerinin sıkıntıya alındığı iddia edildi. 23 yaşındaki Umut Meraş için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve büyük bir yarış yaşandığı kaydedildi.