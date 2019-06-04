Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibi belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın teknik ekibine dahil olan Beşiktaşlı isim Şenol Fidan oldu. Avcı'nın yardımcılığına getirilen Şenol Fidan, 1989-1992 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi. Fidan, bu dönemde Beşiktaş'ın üç sene üst üste şampiyon olduğu kadroda yer aldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şenol Fidan, kariyerinde en çok siyahbeyazlı formayı terletti. Antrenörlük kariyerine Beykozspor'da başlayan Şenol Fidan, bu kulüpte teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Ardından Kahramanmaraşspor'un hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, sonrasında uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını yaptı. Mehmet Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, G.Birliği, Ç. Rizespor, Kayseri Erciyespor ve G.Birliği'nde antrenörlük görevinde bulundu. Fidan son olarak BB Erzurumspor'da görev aldı. Bu arada yine teknik ekibe dahil olması beklenen isimlerden Gökhan Keskin'in de scout ekibinin başına getirildiği ifade edildi.