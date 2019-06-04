Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibi belli oldu! – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Teknik Direktörü ’nın ekibi belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibi belli oldu!

’ın eski futbolcularından , ’nın yardımcısı olurken; de scout ekibinin başına geldi.

'ta teknik direktörlük görevine getirilen 'nın teknik ekibine dahil olan Beşiktaşlı isim oldu. Avcı'nın yardımcılığına getirilen Şenol Fidan, 1989-1992 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi. Fidan, bu dönemde Beşiktaş'ın üç sene üst üste şampiyon olduğu kadroda yer aldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şenol Fidan, kariyerinde en çok siyahbeyazlı formayı terletti. Antrenörlük kariyerine Beykozspor'da başlayan Şenol Fidan, bu kulüpte teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Ardından Kahramanmaraşspor'un hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, sonrasında uzun yıllar 'in yardımcılığını yaptı. Mehmet Özdilek ile sırasıyla , G.Birliği, Ç. Rizespor, Erciyespor ve G.Birliği'nde antrenörlük görevinde bulundu. Fidan son olarak BB Erzurumspor'da görev aldı. Bu arada yine teknik ekibe dahil olması beklenen isimlerden 'in de scout ekibinin başına getirildiği ifade edildi.

  1. 4.6.2019
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