Yerlide şampiyon!
Ligde bu sezon Galatasaray şampiyon olurken, ilginç bir istatistik dikkat çekti.
Ligde bu sezon Galatasaray şampiyon olurken, ilginç bir istatistik dikkat çekti. Transfermarkt'ın verilerine göre eğer Süper Lig'de yalnızca yerli oyuncuların attığı goller geçerli sayılsaydı, şampiyonun Beşiktaş olacaktı. G.Saray 9., Başakşehir 11. sırada yer alacaktı. Rize, Kasımpaşa ve Alanya küme düşecekti.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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