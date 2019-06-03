Yerlide şampiyon! – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Yerlide şampiyon!

Yerlide şampiyon!

Ligde bu sezon şampiyon olurken, ilginç bir istatistik dikkat çekti.

Ligde bu sezon şampiyon olurken, ilginç bir istatistik dikkat çekti. Transfermarkt'ın verilerine göre eğer 'de yalnızca yerli oyuncuların attığı goller geçerli sayılsaydı, şampiyonun olacaktı. G.Saray 9., 11. sırada yer alacaktı. , ve Alanya küme düşecekti.

  1. 3.6.2019
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