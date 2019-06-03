Yerlide şampiyon!

Ligde bu sezon Galatasaray şampiyon olurken, ilginç bir istatistik dikkat çekti. Transfermarkt'ın verilerine göre eğer Süper Lig'de yalnızca yerli oyuncuların attığı goller geçerli sayılsaydı, şampiyonun Beşiktaş olacaktı. G.Saray 9., Başakşehir 11. sırada yer alacaktı. Rize, Kasımpaşa ve Alanya küme düşecekti.