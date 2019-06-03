Tarih 5 Haziran

Kartal'ın 2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak. Sadece www.passo.com.tr adresi üzerinden satışı yapılacağı duyurulan kombinelerin fiyatları bin 450 TL ile 5 bin 250 TL arasında değişiyor.