Tarih 5 Haziran – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Tarih 5

Tarih 5 Haziran

'ın 2019-20 sezonunda 'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, 5 Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak.

'ın 2019-20 sezonunda 'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, 5 Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak. Sadece www.passo.com.tr adresi üzerinden satışı yapılacağı duyurulan kombinelerin fiyatları bin 450 TL ile 5 bin 250 TL arasında değişiyor.

  1. 3.6.2019
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