Tarih 5 Haziran
Kartal'ın 2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak.
Kartal'ın 2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak. Sadece www.passo.com.tr adresi üzerinden satışı yapılacağı duyurulan kombinelerin fiyatları bin 450 TL ile 5 bin 250 TL arasında değişiyor.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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