Karius giderse rota Fabri

Karius'a Almanya'dan tekliflerin olması sonucu gözler Liverpool'a çevrildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius'un satılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file bekçisi Fabri'yle ilgileniyor. Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Fabri'yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak.