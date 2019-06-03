Karius giderse rota Fabri
Karius'a Almanya'dan tekliflerin olması sonucu gözler Liverpool'a çevrildi.
Karius'a Almanya'dan tekliflerin olması sonucu gözler Liverpool'a çevrildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius'un satılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file bekçisi Fabri'yle ilgileniyor. Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Fabri'yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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