Karius giderse rota Fabri – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Karius giderse rota Fabri

Karius giderse rota Fabri

Karius giderse rota Fabri

Karius'a 'dan tekliflerin olması sonucu gözler 'a çevrildi.

Karius'a 'dan tekliflerin olması sonucu gözler 'a çevrildi. ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius'un satılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file bekçisi Fabri'yle ilgileniyor. 'de küme düşen Fulham'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Fabri'yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak.

  1. 3.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karius giderse rota Fabri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN