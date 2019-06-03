Kana-Biyik: "Hemen gelirim"
Kayserispor ile sözleşmesi biten Kana-Biyik Beşiktaş yönetimine mesaj gönderdi. 29 yaşındaki stoper için son kararı Abdullah Avcı verecek.
Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Biyik, Beşiktaş'ta oynamak istediğini temsilcileri aracılığıyla yönetime iletip "Beni düşünürseniz hemen gelirim" mesajı gönderdi bildirildi. Bonservisi elinde olan Kamerun asıllı futbolcu böylece stoper adayları için siyah-beyazlıların alternatifleri arasına girdi. Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmeler sonrasında Kana-Biyik ile ilgili karar verileceği bildirildi. Öte yandan Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi olan Epureanu'nun alınması için girişim yapılmasını bir kez daha talep etti. Sol ayaklı olduğu için 32 yaşındaki Moldovalı stoperin çok önemli olduğunun altını çizen tecrübli çalıştırıcının "Vida ile çok uyumlu bir ikili olacaktır ve şampiyonluk yürüyüşümüzde bize büyük katkı sağlayacaktrı" dediği kaydedildi. Epureanu ile Trabzonspor da yakından ilgileniyor.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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