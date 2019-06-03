Fortounis’e 18 milyon euro
Kartal'ın iki sezondur yakından ilgilendiği Kostas Fortounis için İngiliz devleri devreye girdi.
Kartal'ın iki sezondur yakından ilgilendiği Kostas Fortounis için İngiliz devleri devreye girdi. Başkan Fikret Orman'ın da resmi teklif yaptığı Yunan 10 numara için West Ham United, Olympiakos'a 18 milyon euro teklif etti.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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