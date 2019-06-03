Fortounis’e 18 milyon euro – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fortounis’e 18 milyon euro

Fortounis’e 18 milyon euro

'ın iki sezondur yakından ilgilendiği için İngiliz devleri devreye girdi.

'ın iki sezondur yakından ilgilendiği için İngiliz devleri devreye girdi. Başkan 'ın da resmi teklif yaptığı Yunan 10 numara için , 'a 18 milyon euro teklif etti.

  1. 3.6.2019
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