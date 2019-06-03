Fikret Orman: ‘Duruşumuzdan taviz vermedik

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin Haziran sayısında camia ve taraftarlara seslendi: "Hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek" ifadelerini kullanan Orman, "En kısa sürede, yeni teknik direktörümüz ve futbol takımımızla arzuladığımız şampiyonluğun geleceğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.



BASKA TAKIMLAR YÜZ VERMEDİ Mİ?

Türkiye'den giden geri dönmek için can atıyor… Bunların başında Tosic ile Manuel Fernandes geliyor. İki oyuncu da menajerleri aracılığıyla siyah-beyazlı takıma mesaj gönderirken, başkan Fikret Orman, Fernandes'in mesajını dikkate bile almadı. Başkanın, Fernandes adını getiren menajeri, "Ne oldu, Fenerbahçe ile Galatasaray'dan yüz bulamadı mı?" diyerek tersledi. Portekizli futbolcu menajeri tarafından zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de öneriliyordu.