Fikret Orman: ‘Duruşumuzdan taviz vermedik – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: ‘Duruşumuzdan taviz vermedik

Fikret Orman: ‘Duruşumuzdan taviz vermedik

Başkanı , Beşiktaş dergisinin Haziran sayısında camia ve taraftarlara seslendi.

Başkan , dergisinin Haziran sayısında camia ve taraftarlara seslendi: "Hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek" ifadelerini kullanan Orman, "En kısa sürede, yeni teknik direktörümüz ve futbol takımımızla arzuladığımız şampiyonluğun geleceğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

BASKA TAKIMLAR YÜZ VERMEDİ Mİ?
'den giden geri dönmek için can atıyor… Bunların başında Tosic ile geliyor. İki oyuncu da menajerleri aracılığıyla siyah-beyazlı takıma mesaj gönderirken, başkan Fikret Orman, Fernandes'in mesajını dikkate bile almadı. Başkanın, Fernandes adını getiren menajeri, "Ne oldu, ile 'dan yüz bulamadı mı?" diyerek tersledi. Portekizli futbolcu menajeri tarafından zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de öneriliyordu.

  1. 3.6.2019
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