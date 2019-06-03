Beşiktaş için Vlasic işi zora girdi
Hırvat orta saha ayrılma isteğini Everton’a iletti. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 13.5 milyon Euro istiyor.
Beşiktaş'ın istediği Vlasic, kiralık oynadığı CSKA Moskova'dan Everton'a döndü. Hırvat oyuncu, ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. İngiliz ekibi yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İngiliz basınından Football Insider sitesi Türkiye, İtalya ve Fransa'daki kulüplerin ilgi gösterdiği 21 yaşındaki 10 numarnın bonservisiyle birlikte ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Hırvat yıldızın gelecek sezon Everton forması giymeyeceği ifade edildi. Everton'ın Vlasic için 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği açıklandı. Ancak bu bedele yanaşmayacak olan siyahbeyazlı kulübün, uzun süredir kiralama formülünü düşündüğü öne sürülüyordu.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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