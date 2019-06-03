Beşiktaş için Vlasic işi zora girdi – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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için Vlasic işi zora girdi

Beşiktaş için Vlasic işi zora girdi

Hırvat orta saha ayrılma isteğini ’a iletti. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 13.5 milyon Euro istiyor.

'ın istediği Vlasic, kiralık oynadığı CSKA 'dan 'a döndü. Hırvat oyuncu, ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. İngiliz ekibi yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İngiliz basınından Football Insider sitesi , ve 'daki kulüplerin ilgi gösterdiği 21 yaşındaki 10 numarnın bonservisiyle birlikte ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Hırvat yıldızın gelecek sezon Everton forması giymeyeceği ifade edildi. Everton'ın Vlasic için 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği açıklandı. Ancak bu bedele yanaşmayacak olan siyahbeyazlı kulübün, uzun süredir kiralama formülünü düşündüğü öne sürülüyordu.

  1. 3.6.2019
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