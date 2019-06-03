Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adriano'nun yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabio Santanna, Brezilyalı için Sao Paulo'ya söz verdiklerini açıkladı.
Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adriano'nun yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabio Santanna, Brezilyalı için Sao Paulo'ya söz verdiklerini açıkladı. Santanna "Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Olumlu olarak bitmesini umuyoruz. Birkaç gün içinde sözleşme imzalayabiliriz. Çok teklif vardı ama biz Sao Paulo'ya söz verdik" ifadesini kullandı.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
Adriano artık Sao Paulo’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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