Adriano artık Sao Paulo’da

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adriano'nun yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabio Santanna, Brezilyalı için Sao Paulo'ya söz verdiklerini açıkladı. Santanna "Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Olumlu olarak bitmesini umuyoruz. Birkaç gün içinde sözleşme imzalayabiliriz. Çok teklif vardı ama biz Sao Paulo'ya söz verdik" ifadesini kullandı.