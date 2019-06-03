Adriano artık Sao Paulo’da – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Adriano artık Sao Paulo’da

ile sözleşmesi biten 'nun yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri , Brezilyalı için 'ya söz verdiklerini açıkladı.

ile sözleşmesi biten 'nun yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri , Brezilyalı için 'ya söz verdiklerini açıkladı. Santanna " görüşmeleri yapıyoruz. Olumlu olarak bitmesini umuyoruz. Birkaç gün içinde sözleşme imzalayabiliriz. Çok teklif vardı ama biz Sao Paulo'ya söz verdik" ifadesini kullandı.

  1. 3.6.2019
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