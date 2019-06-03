Abdullah Avcı: Bana lazımsın Oğuzhan – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: Bana lazımsın Oğuzhan

Abdullah Avcı: Bana lazımsın Oğuzhan

Avcı, kaptanla görüştü. İsteklerini sıraladı; “Senden çok şey bekliyorum. Takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim 11’e yazacağım ilk isim olur” dedi.

'nın 'a imza attıktan sonra ilk görüştüğü isim kaptan oldu… Tecrübeli orta saha ile bir araya gelen Avcı'nın, Oğuzhan'a kendisinden beklentilerini anlattığı kaydedildi. Usta çalıştırıcının, "Senden çok şey bekliyorum, bana lazımsın. Bu takımın kaptanısın. İyi bir Oğuzhan benim her zaman ilk 11'e yazacağım ilk isim olur. Bu takımı toparlayıp arkadaşlarını yönlendirmek senin görevin. Bunu daha önce yaptın yine topa girmeni istiyorum" sözleriyle isteklerini sıraladığı bildirildi. Avcı'nın ayrıca başkan 'la yaptığı görüşmede de Oğuzhan'ın motivasyonunun yükseltilmesi için yardım istediği kaydedildi. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için 'dan birkaç kulübün devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. A milli takımın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Serie A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.

'GÜVEN YENİ CENGİZ OLUR'
Abdullah Avcı'nın satılmasını istemediği isimlerden biri de Güven Yalçın… Genç golcüde Cengiz Ünder ışığı gördüğünü Ahmet Kavalcı ile paylaşan Avcı'nın, "Fizik ve oyun tarzı olarak Cengiz'e benziyor. Kendisini bir üst seviyeye atarsa Cengiz gibi onu da çok büyü paralara satabiliriz" dediği bidirildi.

SÜRPRİZ İSİM MARCO AURELIO
Avcı, Şenol Güneş'in ekibindeki yardımcı hocalarla çalışmak istemiyor. Başakşehir'den Recep Uçar, Serdar Kesçi'ye getireceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca camiası tarafından saygı duyulan bir ismi ekibine alacağı konuşuluyor. Konuşulan bu isimse Marco Aurelio.

  1. 3.6.2019
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