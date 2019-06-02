Güner belirsizliği
Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında.Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" ifadelerini kullanmıştı.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Beşiktaş? Kulübü, Türkiye- İran sınırında iki askerimizin şehit düşmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, üç askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve TSK'ya başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR
Beşiktaş kulübü, Başakşehir'e teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Başakşehir kulübüne, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz" denildi.
- 2.6.2019
-
Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
-
Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
-
İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Güner belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.