Güner belirsizliği

Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" ifadelerini kullanmıştı.



MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Beşiktaş? Kulübü, Türkiye- İran sınırında iki askerimizin şehit düşmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, üç askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve TSK'ya başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."



BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Beşiktaş kulübü, Başakşehir'e teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Başakşehir kulübüne, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz" denildi.