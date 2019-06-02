Beşiktaş'ta Umut Güner belirsizliği
02 Haziran 2019, Pazar
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Güner belirsizliği

Güner belirsizliği

Geçtiğimiz dönemlerde komitesinin başında olan yöneticisi , bu kez transferlerin uzağında.Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
? Kulübü, Türkiye- İran sınırında iki askerimizin şehit düşmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, üç askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve 'ya başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR
Beşiktaş kulübü, 'e teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, "Başta Sayın Başkan olmak üzere, Başakşehir kulübüne, teknik direktörümüz 'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz" denildi.

  1. 2.6.2019
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