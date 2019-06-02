Beşiktaş'ta şimdi 'Av Zamanı'
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta şimdi 'Av Zamanı'

'ta şimdi ''

Beşiktaş'ta şimdi 'Av Zamanı'

, hesabından '''' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ardından da teknik direktör ile 3 senelik anlaşma yapıldığını duyurdu.

kulübü, 'in ardından teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüpten artık anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, siyahbeyazlıların hesabından "" şeklinde bir paylaşım yapıldı. 55 yaşındaki teknik adam için bayramdan sonra basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. ÖNCEKİ akşam "Abdullah Avcı ile kontrat süremiz 3 sene olacak. İmza töreni bayramdan sonra olur" ifadelerini kullanırken, dün akşam saatlerinde kulüben resmi internet sitesinden "Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı" başlığıyla şu açıklama yapıldı. " A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."

KUM SAATİ KONULDU
Beşiktaş Başkanı 'ın, "Benim de gitmesini istediğim oyuncular var" sözlerini kimler için söylediği ortaya çıktı. Kadro dışı bırakılan ve 'in yanı sıra Orman'ın eski yönetici tarafından getirilen Larin ve Roco'nun başını çektiği, Lens'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
?Başkan Orman, yeni sezonda futbolun içinde daha çok olacağını ifade etti. Fikret Orman, "Yeni hocamızla birlikte daha fazla içine gireceğim. Şampiyonluğa kitlendiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Ljajic'i bonservisiyle aldık. Bu olay yeni değil, daha önce de söyledim ama inanmadılar" diye konuştu.
Beşiktaş? kulübünün resmi sosyal medya hesabında karlı bir havada dağda süzülen bir kartal videosu paylaşıldı ve bu içeriğe 'Av Zamanı' notu düşüldü. Yazının yanına kum saatinin de konması dikkat çekti. Bu arada yapılan paylaşım, Başkan Fikret Orman tarafından da beğenildi.
Beşiktaş? yönetimi, iki gündür tesisleri gezdirdiği Abdullah Avcı ile ilgili resmi açıklamayı dün öğleden sonra resmi siteden bu şekilde duyurdu.

  1. 2.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta şimdi 'Av Zamanı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN