Beşiktaş'ta şimdi 'Av Zamanı'

Beşiktaş kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüpten artık anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, siyahbeyazlıların sosyal medya hesabından "Av Zamanı" şeklinde bir paylaşım yapıldı. 55 yaşındaki teknik adam için bayramdan sonra basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. ÖNCEKİ akşam "Abdullah Avcı ile kontrat süremiz 3 sene olacak. İmza töreni bayramdan sonra olur" ifadelerini kullanırken, dün akşam saatlerinde kulüben resmi internet sitesinden "Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı" başlığıyla şu açıklama yapıldı. "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."



KUM SAATİ KONULDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Benim de gitmesini istediğim oyuncular var" sözlerini kimler için söylediği ortaya çıktı. Kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in yanı sıra Orman'ın eski yönetici Metin Albayrak tarafından getirilen Larin ve Roco'nun başını çektiği, Lens'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

?Başkan Orman, yeni sezonda futbolun içinde daha çok olacağını ifade etti. Fikret Orman, "Yeni hocamızla birlikte daha fazla içine gireceğim. Şampiyonluğa kitlendiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Ljajic'i bonservisiyle aldık. Bu olay yeni değil, daha önce de söyledim ama inanmadılar" diye konuştu.

Beşiktaş? kulübünün resmi sosyal medya hesabında karlı bir havada dağda süzülen bir kartal videosu paylaşıldı ve bu içeriğe 'Av Zamanı' notu düşüldü. Yazının yanına kum saatinin de konması dikkat çekti. Bu arada yapılan paylaşım, Başkan Fikret Orman tarafından da beğenildi.

Beşiktaş? yönetimi, iki gündür tesisleri gezdirdiği Abdullah Avcı ile ilgili resmi açıklamayı dün öğleden sonra resmi siteden bu şekilde duyurdu.