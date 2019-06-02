Beşiktaş Ömer Toprak'ı listeye aldı
02 Haziran 2019, Pazar
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'ı listeye aldı

Beşiktaş Ömer Toprak'ı listeye aldı

yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Stoper mevkiinde Mirin ve Roco ile yola devam etmeyi düşünmeyen ’nın ilk günden beri üzerinde durduğu ifade edildi.

Avcı'nın bu talebinin ardından 'dan, 'ın Dortmund tarafından satış listesine konulacağı haberi de gelince; Avcı'nın ve 'ın aynı anda tecrübeli savunma oyuncusu için devreye girmeyi bekleniyor.

  1. 2.6.2019
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