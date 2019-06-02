Beşiktaş Ömer Toprak'ı listeye aldı
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Stoper mevkiinde Mirin ve Roco ile yola devam etmeyi düşünmeyen Abdullah Avcı’nın ilk günden beri Ömer Toprak üzerinde durduğu ifade edildi.
Avcı'nın bu talebinin ardından Almanya'dan, Ömer Toprak'ın Dortmund tarafından satış listesine konulacağı haberi de gelince; Avcı'nın ve Beşiktaş'ın aynı anda tecrübeli savunma oyuncusu için devreye girmeyi bekleniyor.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
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muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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