Quaresma: Ben satılık değilim – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Quaresma: Ben satılık değilim

Quaresma: Ben satılık değilim

Portekizli yıldız, “ ve ’dan teklif aldınız mı?” sorusuna, “Ben satılık futbolcu değilim. ’de sadece ’ta oynarım” yanıtını verdi.

? ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Porto ile transfer görüşmeleri yapan , Bakü'de açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya gelen Quaresma, Bakü'de kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakü'de ile arasında oynanan Avrupa Ligi final maçını izleyen Quaresma, "Bakü'de böyle bir karşılaşma beklemiyordum, gerçekten mükemmel ve çok etkilendim" dedi. Azerbaycan'da oynayabileceğini ancak Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olduğunun altını çizen Quaresma, "Futbolda her şey mümkün, Azerbaycan'da da oynayabilirim ancak şu anda Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum" dedi. " ve 'dan teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Ricardo Quaresma, "Ben satılık bir futbolcu değilim. 'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız kişisel instagram hesabı üzerinden, açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "35 yaşında, sezonu 20 yaşında bir oyuncu gibi bitirdim. 14 asist ve 4 gol! Bu da yaşın sadece bir rakam olduğunu gösteriyor! Bazen yaş bir avantaj olarak bile sayılabilir, çünkü zamanla olgunlaştım ve tecrübe kazandım! Hiç bir şey beni rahatsız etmiyor, hiç bir şey beni etkilemiyor."

  1. 1.6.2019
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