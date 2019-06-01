Beşiktaş'ta transfer gündemi! (01.06.19)

SOL KANAT İÇİN KONOPLYANKA

Beşiktaş?, Ukrayna milli takımında oynayan, Schalke 04 lü Yevhen Konoplyanka'yı transfer etmek için çalışmalara başladı. 2016 yılından bu yana Schalke 04 forması giyen sol kanat oyuncusu Konoplyanka, bu sezon 13 maçta lacivert beyazlı formayı giyip, 1 gol 1 asist ile oynadı. 80 kez Ukrayna milli forması giyen tecrübeli oyuncu, milli takım kariyerinde 19 gol istatistiğine sahip.

YASİN ÖZTEKİN GÜNDEME GİRDİ

SİYAH-beyazlılar Göztepe'de forma giyen kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Beşiktaş'ın bu transferi bitirmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın, Yasin'i gündeme alma sebebi ise oyuncunun maaşının düşük olması. Beşiktaş yönetimi, Yasin'i kanatlara alternatif ve yedek kulübesini zengin tutmak için de istiyor.

JEREMAİN LENS'E UTRECHT'TEN RET

Hollanda Ligi takımlarından Utrecht, kadroda düşünmediği Beşiktaş'tan Lens'in transferine ilişkin bir açıklama yaptı. Lens ile Utrecht'in bir transfer ilişkisi olmadığını ifade eden John van den Brom, "Bu haberleri ben de okuyorum ancak hiç mantıklı değil. Lens'in transferini tartışmadık bile. Lens'in transferi için ortaya atılan iddialar tamamen saçmalıktan ibaret" dedi.

IVANOVİC'LE YOLA DEVAM EDİLECEK

Beşiktaş Sompo Japan, Koç Dusko Ivanovic hakkında kararını verdi. Sezon başında Beşiktaş Sompo Japan'ın başına geçen Karadağlı Koç Dusko Ivanovic, takımı altıncı sıradan play-off'a sokarken, play-off ilk turunda Tofaş'a elenmişti. Yeni sezon öncesinde Beşiktaş Sompo Japan, Ivanovic hakkında kararını verdi. Beşiktaş Sompo Japan, Ivanovic ile yola devam etmeyi düşünüyor.

MAHMUT BEDELSİZ GELEBİLİR

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gelirken ısrarla istediği ismin, futbolu bırakmaya hazırlanan Atiba'nın yerine kullanmak istediği Mahmut Tekdemir olduğu öğrenildi. Avcı'nın, Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra Umut Güner ve Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda başka bir isim gündeme getirmediği ifade edildi. Abdullah Avcı, Mahmut'un da aynen kendisinin olduğu gibi Başakşehir yönetimiyle görüşerek 10 yıllık hizmetlerine karşılık bonservisini bedelsiz isteyerek Beşiktaş'a geleceğini iletti.