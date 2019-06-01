Beşiktaş'ta bayramlaşma 6 Haziran’da – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'ta bayramlaşma 6 Haziran’da

Beşiktaş'ta bayramlaşma 6 Haziran’da

kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, 'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü 'ta bulunan 'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, 'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, 'ta bulunan 'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Törene bazı yöneticiler ve 'da olan futbolcuların da katılması bekleniyor.
SON GÜN 2 HAZİRAN
Beşiktaş'ta 2019-20 sezonu kombinesini yenileyen ve yenilediği kombineyi bir başkasına devretmek ya da yer değiştirme işlemi yapmak isteyen taraftarların, en geç yarına kadar (2 Haziran) Vodafone Park Kombine Ofisi'ne bizzat gelerek işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekleri ifade edildi.

  1. 1.6.2019
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