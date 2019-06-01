Beşiktaş'ta bayramlaşma 6 Haziran’da
Beşiktaş kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restaurant'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Beşiktaş kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restaurant'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Törene bazı yöneticiler ve İstanbul'da olan futbolcuların da katılması bekleniyor.
SON GÜN 2 HAZİRAN
Beşiktaş'ta 2019-20 sezonu kombinesini yenileyen ve yenilediği kombineyi bir başkasına devretmek ya da yer değiştirme işlemi yapmak isteyen taraftarların, en geç yarına kadar (2 Haziran) Vodafone Park Kombine Ofisi'ne bizzat gelerek işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekleri ifade edildi.
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