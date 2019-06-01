Abdullah Avcı başarıya aç

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı olurken, siyah-beyazlı yönetim de tecrübeli hocayı neden tercih ettiklerini şu sözlerle açıkladı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşması hakkında ASpor'dan Hakan Gündoğar'a açıklamalarda bulunan yönetici Ahmet Ürkmezgil, "İnşallah hayırlı olur. Hocayı İstanbulspor'dan tanıyorum. Son 10 yılda hiç ayrılmadığım bir dostum, çok sevdiğim bir kardeşim. Kan değişiklikleri her zaman ya da genelde iyi olmuştur. Abdullah Hoca çok takdir ettiğimiz bir hoca. Duruşuyla, istikrarıyla, disipliniyle takdir ettiğimiz bir hoca. Çalışmak istediğimiz bir insandı" dedi ve şöyle devam etti:

İKNA ETMEK ZOR OLMADI

"Şenol Hoca, Milli Takım'a gittiği için bu imkan doğdu. Amiyane tabirle hocanın şampiyonluktaki açlığını düşündüğümüzde, bizim için de iki senedir şampiyonluğun kaçtığını düşünürsek; bu iki amacın bir araya gelmesiyle daha iyi sonuca gideceğimizi düşünüyoruz. Abdullah Hoca'yı ikna etmek zor olmadı. Zaten o bizim dostumuz, kardeşimiz. Başkan da onu çok sever. Israrla bu işler olmaz. Abdullah Hoca da bizim kulübümüzü doğru yer olarak gördüğü için bu tercihi yaptı. Bu yüzden iki taraf için de ikna gibi bir şey söz konusu olmadı."

ANLAŞMA TL ÜZERİNDEN

Teknik direktör Şenol Güneş'e 2.5 milyon euro veren, Mircea Lucescu için ise 2 milyon euro'yu gözden çıkaran yönetimin, Abdullah Avcı'ya yıllık 10-12 milyon lira ödeyeceği aktarıldı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca tüm sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapan Avcı'nın bu prensibini Beşiktaş'ta devam ettireceği vurgulandı.

ÜMRANİYE VE FULYA'YI GEZDİ

Başakşehır'e ?veda eden Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma üzerinden anlaşmaya vardı ve siyahbeyazlı kulübün tesislerine ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesislerine giden Abdullah Avcı, burada antrenman sahalarını, spor salonlarını, konaklama alanlarını ziyaret ederek personelle tanıştı. Ümraniye'nin ardından Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne giden Avcı, burada da Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil ile bir araya geldi.

YERRY MİNA

Avcı, Barcelona'dan Everton'a transfer olan ancak fazla şans bulamayan 24 yaşındaki stoper Yerry Mina'nın şartlarının araştırılması için onay verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın isteğiyle öncelikle defansını sağlamlaştırmaya çalışacak. Avcı'nın Vida dışında kalan diğer stoperler Roco ve Mirin'in yeterli kapasite olmadığı yönünde rapor verdiği bildirildi. Türkiye'de oynamak istemediğini bilmesine rağmen Ömer Toprak için şartları zorlayacağını anlatan Avcı, ayrıca Everton'ın sezon başında Barcelona'dan aldığı Yerry Mina'nın da yeteri kadar şans bulamadığı için kendilerine gelmek isteyebileceğini söyledi. Kolombiyalı stoper üzerinden araştırma yapılmasını talep etti.