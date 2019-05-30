U18’lere 7 Kartal – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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’lere 7

U18’lere 7 Kartal

'nın açıklandı.

'nın açıklandı. 'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün bu turnuva için davet aldı.

  1. 30.5.2019
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