U18 Milli Takımı'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı.
U18 Milli Takımı'nın Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün bu turnuva için davet aldı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
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Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
U18’lere 7 Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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