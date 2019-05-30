Ljajic’te işlem tamam
Beşiktaş, sezon başında Torino’dan kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro’ya aldı.
Beşiktaş yılın ilk transfer hamlesini yaptı. Geçen sezon başında İtalya Serie A takımlarından Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisi 6.5 milyon euro karşılığında alındı. Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki Sırp yıldızın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı. KAP'a gönderilen açıklamada "Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün, performansıyla beğeni toplayan Ljajic ile 4 yıllık sözleşme yapacağı bildirildi.
- 30.5.2019
-
Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
-
Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
-
Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
Ljajic’te işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.