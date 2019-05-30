Ljajic’te işlem tamam – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Ljajic’te işlem tamam

Ljajic’te işlem tamam

, sezon başında Torino’dan kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro’ya aldı.

yılın ilk hamlesini yaptı. Geçen sezon başında İtalya Serie A takımlarından Torino'dan kiralanan 'in bonservisi 6.5 milyon euro karşılığında alındı. Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki Sırp yıldızın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı. KAP'a gönderilen açıklamada "Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün, performansıyla beğeni toplayan Ljajic ile 4 yıllık sözleşme yapacağı bildirildi.

  1. 30.5.2019
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