Ljajic’te işlem tamam

Beşiktaş yılın ilk transfer hamlesini yaptı. Geçen sezon başında İtalya Serie A takımlarından Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisi 6.5 milyon euro karşılığında alındı. Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki Sırp yıldızın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı. KAP'a gönderilen açıklamada "Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün, performansıyla beğeni toplayan Ljajic ile 4 yıllık sözleşme yapacağı bildirildi.