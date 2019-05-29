Umut Meraş’ta büyük kapışma – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Umut Meraş’ta büyük kapışma

Umut Meraş’ta büyük kapışma

, 'in attığı çalımla 'e imza atmasından sonra, sol kanat için çalışmalarına yeniden başladı.

, 'in attığı çalımla 'e imza atmasından sonra, sol kanat için çalışmalarına yeniden başladı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İstanbulspor'dan Duhan Aksu olurken, 'un küme düşmesinden sonra Umut Meraş içinde çalışmalar başlatıldı. Gelen ilk bilgiler 'nin de Umut için devreye girmesiyle durumun kızıştığı oldu.

  1. 29.5.2019
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