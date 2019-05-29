Umut Meraş’ta büyük kapışma
Beşiktaş, Aziz Behiç'in attığı çalımla Başakşehir'e imza atmasından sonra, sol kanat için çalışmalarına yeniden başladı.
Beşiktaş, Aziz Behiç'in attığı çalımla Başakşehir'e imza atmasından sonra, sol kanat için çalışmalarına yeniden başladı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İstanbulspor'dan Duhan Aksu olurken, Bursaspor'un küme düşmesinden sonra Umut Meraş içinde çalışmalar başlatıldı. Gelen ilk bilgiler Fenerbahçe'nin de Umut için devreye girmesiyle durumun kızıştığı oldu.
- 29.5.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Umut Meraş’ta büyük kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.