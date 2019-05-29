Umut Meraş’ta büyük kapışma

Beşiktaş, Aziz Behiç'in attığı çalımla Başakşehir'e imza atmasından sonra, sol kanat için çalışmalarına yeniden başladı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İstanbulspor'dan Duhan Aksu olurken, Bursaspor'un küme düşmesinden sonra Umut Meraş içinde çalışmalar başlatıldı. Gelen ilk bilgiler Fenerbahçe'nin de Umut için devreye girmesiyle durumun kızıştığı oldu.