Senesi’yi Ocak’ta istediler – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Senesi’yi ’ta istediler

Senesi’yi Ocak’ta istediler

Adı 'la anılan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Adı 'la anılan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 'nun sol stoperi için ayında 'in teklif yaptığı oldu. Devre arasında Da Costa'nın satılmasından sonra Başakşehir'in Senesi için teklif yaptığı ama olumsuz cevap aldığı bildirildi.

  1. 29.5.2019
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