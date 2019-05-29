Senesi’yi Ocak’ta istediler
Adı Beşiktaş'la anılan Marcos Senesi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Adı Beşiktaş'la anılan Marcos Senesi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre San Lorenzo'nun sol stoperi için Ocak ayında Başakşehir'in teklif yaptığı oldu. Devre arasında Da Costa'nın satılmasından sonra Başakşehir'in Senesi için teklif yaptığı ama olumsuz cevap aldığı bildirildi.
- 29.5.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Senesi’yi Ocak’ta istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.