Senesi’yi Ocak’ta istediler

Adı Beşiktaş'la anılan Marcos Senesi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre San Lorenzo'nun sol stoperi için Ocak ayında Başakşehir'in teklif yaptığı oldu. Devre arasında Da Costa'nın satılmasından sonra Başakşehir'in Senesi için teklif yaptığı ama olumsuz cevap aldığı bildirildi.