Everton’ın gözü Shinji Kagawa’da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız, Dortmund'a dönmüştü. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.