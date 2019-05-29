Everton’ın gözü Shinji Kagawa’da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız, Dortmund'a dönmüştü. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.
- 29.5.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Everton’ın gözü Shinji Kagawa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.