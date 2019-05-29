Everton’ın gözü Shinji Kagawa’da – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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’ın gözü ’da

Everton’ın gözü Shinji Kagawa’da

Lig ekiplerinden , 'tan ayrılan 'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

Lig ekiplerinden , 'tan ayrılan 'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız, Dortmund'a dönmüştü. 'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için 'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.

  1. 29.5.2019
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